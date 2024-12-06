Aprehenden a hombre por presunto abuso sexual contra una niña de 10 años en Lagunillas

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), atendieron una denuncia sobre un presunto abuso sexual en contra de una menor de 10 años de edad, hecho ocurrido en el sector Libertad del municipio Lagunillas.



El hecho fue denunciado por la progenitora de la niña, quien señaló a su vecino, Jean Carlos Manzanilla del aberrante caso.

De inmediato, los oficiales se dirigieron hasta el lugar donde se encontraba y procedieron a su arresto.



La menor fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral Tamare, donde fue valorada, mientras que cel detenido quedó bajo custodia policial y a disposición del MP.

Noticia al Día / Nota de prensa