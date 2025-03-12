Aprovecharon que estaba celebrando su cumpleaños para capturar a "Shaquille", el sanguinario y líder del Tren de Aragua

En el operativo realizado la madrugada del lunes 10 de marzo, en Bogotá, donde fueron aprehendidos 15 miembros del Tren de Aragua, cayó el sanguinario y líder de esta banda criminal.

Según informó la Policía de Bogotá, el señalado, de nacionalidad venezolana, era el encargado de coordinar actividades criminales como homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Santa Fe.

La captura del cabecilla de la organización delincuencial se registró en una vivienda ubicada en la parte alta de Ciudad Bolívar, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños en su honor.

Según las autoridades, el evento fue clave para localizar a “Shaquille”, pues un agente infiltrado logró acceder al lugar y proporcionar información precisa sobre su ubicación.

Noticia al Día / La Patilla