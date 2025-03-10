Sábado 20 de septiembre de 2025
Sucesos

Arrecia el temor en la frontera entre Venezuela y Colombia ante reiterados ataques registrados en Cúcuta

El hecho violento más reciente se presentó la noche del martes 4 de marzo, cuando sujetos atacaron a tiros a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta

Por Candy Valbuena

Arrecia el temor en la frontera entre Venezuela y Colombia ante reiterados ataques registrados en Cúcuta
Foto: © ANSA/EPA
En la frontera, el temor se ha acentuado en los habitantes, tanto de Venezuela como de Colombia, ante los reiterados ataques y atentados terroristas registrados en el Área Metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

El más reciente escenario de violencia se presentó este martes 4 de marzo, pasadas las 9:00 de la noche, hora del vecino país, cuando sujetos a pie, y con armas largas, atacaron a bala a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta que hacían su patrullaje por el sector El Morichal de Villa del Rosario.

Los funcionarios heridos fueron trasladados de inmediato a un centro de salud. Mientras, algunas detonaciones siguieron escuchándose en la zona, acrecentando el pánico en la frontera. "Otro más. ¿Qué está pasando?, se desató la violencia", se leía en grupos de WhatsApp.

Y es que tras los atentados terroristas que destruyeron una estación policial en Villa Antigua y el peaje el pasado 19 febrero, la ciudadanía ha venido experimentando una preocupación y miedo que se atizan con los más recientes hechos violentos.

"Deben hacer algo. No pueden permitir que los grupos irregulares se apoderen de Norte de Santander. Al final, afecta a toda la frontera", son opiniones que se escuchan al cruzar frontera y forman parte de las conversaciones de los ciudadanos.

Baja afluencia de visitantes

Incluso, la baja afluencia de visitantes algunos se la atribuyen a los atentados. Hay mucha desconfianza cuando se mira hacia la frontera. "No descansaremos hasta capturar a estos delincuentes", aseveró el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general William Quintero luego de ataque a los uniformados.

Los ciudadanos creen que hacen falta estrategias más efectivas, pues pese a los despliegues, uso de drones y de un helicóptero la violencia sigue ensombreciendo a la frontera y a escasos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar.

Lee también: Decretan TOQUE DE QUEDA en Cúcuta tras serie de atentados perpetrados con explosivos

Noticia al Día/Con información de La Nación

Noticias Relacionadas

Economía

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Sucesos

Rescatan a hombre tras 24 horas en cautiverio en La Concepción, JEL

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona Nº 11 Zulia, lograron rescatar a un hombre luego de estar durante 24 horas en cautiverio. El procedimiento se realizó en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

Sucesos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

El rescate se efectuó en labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento en el sector Los Rosales de la parroquia La Concepción del municipio Jesús Enrique Lossada
Sucesos

Más de 400 funcionarios actuaron para controlar el incendio en el local de Las Playitas

El incendio no registró víctimas ni heridos, se espera el informe técnico de los Bomberos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025