Miércoles 17 de septiembre de 2025
Nacionales

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Funcionarios de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza detuvieron a Jesús Antonio Maldonado Rivas, de 36 años, en la parroquia y municipio Monte Carmelo, estado Trujillo, acusado de agredir a su esposa y a su hija.

Por Pasante1

Funcionarios de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza detuvieron a Jesús Antonio Maldonado Rivas, de 36 años, en la parroquia y municipio Monte Carmelo, estado Trujillo, acusado de agredir a su esposa y a su hija.

De acuerdo al director del Cicpc, Douglas Rico, según investigaciones y entrevistas con testigos, Maldonado llegó en horas de la noche a la vivienda familiar y atacó a las víctimas, debido a problemas de convivencia.

Las afectadas pidieron ayuda, lo que motivó a los vecinos a alertar a las comisiones policiales. Los funcionarios se trasladaron rápidamente al lugar y lograron proteger la integridad de las víctimas.

El detenido, quedó a disposición del Ministerio Público que continuará con el proceso correspondiente. Este hecho resalta la importancia de la denuncia y el acompañamiento comunitario para proteger a las personas en situaciones de violencia intrafamiliar.

Noticia al Dia / Andrea Barrueta / Pasante / Con informacion de Douglas Rico .

Al Dia

Catherine Fulop trastabilló y sufrió una estruendosa caída en el escenario

Como de costumbre en estos tiempos, el momento se volvió viral en redes sociales

Al Dia

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

este beneficio va dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del estado, que pertenecen a nómina especial
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 17 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este miércoles, 17 de septiembre de…
Nacionales

Venezuela instala Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ante amenazas de EEUU

Este plan se enmarca en la 3ª Gran Transformación del Plan de la Patria de las 7T, con el objetivo de resguardar la unidad territorial y rechazar cualquier intento de desestabilización

