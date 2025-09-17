Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Funcionarios de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza detuvieron a Jesús Antonio Maldonado Rivas, de 36 años, en la parroquia y municipio Monte Carmelo, estado Trujillo, acusado de agredir a su esposa y a su hija.

De acuerdo al director del Cicpc, Douglas Rico, según investigaciones y entrevistas con testigos, Maldonado llegó en horas de la noche a la vivienda familiar y atacó a las víctimas, debido a problemas de convivencia.

Las afectadas pidieron ayuda, lo que motivó a los vecinos a alertar a las comisiones policiales. Los funcionarios se trasladaron rápidamente al lugar y lograron proteger la integridad de las víctimas.

El detenido, quedó a disposición del Ministerio Público que continuará con el proceso correspondiente. Este hecho resalta la importancia de la denuncia y el acompañamiento comunitario para proteger a las personas en situaciones de violencia intrafamiliar.

Noticia al Dia / Andrea Barrueta / Pasante / Con informacion de Douglas Rico .