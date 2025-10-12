Domingo 12 de octubre de 2025
Al Dia

Arrestado en San Francisco por presunto abuso sexual a un adolescente

Los oficiales encontraron al sospechoso gravemente herido, producto de un intento de linchamiento por parte de los presentes

Por Andrea Guerrero

Arrestado en San Francisco por presunto abuso sexual a un adolescente
Foto: Agencia
Funcionarios de la Policía del municipio San Francisco (Polisur) detuvieron este sábado a un ciudadano señalado por presunto abuso sexual contra una adolescente de 13 años, en un hecho que generó conmoción y reacción inmediata por parte de la comunidad.

El arresto se produjo en la avenida 5, frente al terminal Simón Bolívar, donde vecinos retuvieron al hombre identificado como Jhon Jaro Munera Mejía, quien fue acusado de haber cometido actos lascivos contra la menor. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron al sospechoso gravemente herido, producto de un intento de linchamiento por parte de los presentes.

La comisión policial, bajo las órdenes del Director General G/B Erich Rafael Gómez Barreto y en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, logró controlar la situación y solicitó asistencia médica inmediata. El detenido fue trasladado por una ambulancia del servicio médico de la PNB al hospital Doctor Pedro Iturbe, donde fue diagnosticado con traumatismo multisistémico y quedó bajo observación.

La víctima, acompañada por su representante legal, confirmó los hechos ante las autoridades. Según el testimonio, el presunto abuso se habría iniciado cuando la niña tenía apenas 7 años, y el agresor era su instructor de taekwondo. Además, se investiga una posible transmisión del virus VIH durante el tiempo en que ocurrieron los abusos.

La adolescente fue atendida en el hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, donde se reporta en condición clínica estable. Posteriormente, se formalizó la denuncia en el comando policial y se notificó al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Este caso pone en evidencia la importancia de la denuncia oportuna y la actuación coordinada de los cuerpos de seguridad para la protección de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades reiteran su compromiso de garantizar justicia y acompañamiento integral a la víctima y su entorno familiar.

Noticia al Día / Nota de prensa

