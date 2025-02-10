Arrestan a expolicía venezolano en Miami: Enfrenta cargos por fraude

Un exoficial de la Policía de Caracas, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Miami, así lo informó el organismo estadounidense a través de su cuenta en X.

La única información divulgada por el ICE, indica, que el expolicía venezolano tenía procesos penales y una condena por conspiración para cometer fraude electrónico.

Las autoridades del Departamento de Procesamiento Penal del ICE en Miami, también arrestaron a otro venezolano, considerado "extranjero ilegal", que había sido condenado previamente por un plan de fraude organizado de más de 50 mil dólares.

Ambos detenidos tienen orden final de deportación, de acuerdo al organismo de seguridad.

Noticia al Día / Diario 2001