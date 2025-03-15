Arrestan a integrante de una banda criminal en San Francisco

Funcionarios del CICPC, adscritos a la delegación municipal San Francisco, arrestaron a, Andry José Ramírez González (31), apodado "Oreja", miembro activo de una organización criminal de alta peligrosidad en El Zulia.

A través del trabajo de campo, se determinó que alias Oreja, habría participado en múltiples homicidios y extorsiones cometidos contra comerciantes de los municipios San Francisco y La Cañada De Urdaneta.

Asimismo, se encargaba de la ubicación de material bélico para que junto al resto de la banda criminal ejecutaran los hechos delictivos.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público.

Noticia al Día