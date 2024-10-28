Arrestan a otro cooperador de una banda extorsiva en Las Tuberías: Se encargaba de cobrarle a los pescadores de Puerto Caballo

Otro cooperador de una banda criminal, fue detenido por detectives del CICPC, en el sector Las Tuberías de la parroquia Idelfonso Vásquez en Maracaibo.

El investigado de nombre Darwin Montiel, apodado "Toro Pinto", se encargaba de cobrar el dinero de la extorsión a los pescadores de Puerto Caballo.

Hace días, el cuerpo detectivesco detuvo a Yoxire Paz (34), quien también cooperaba con la organización criminal.

Al momento de su aprehensión, se le logró incautar un koala con 10 municiones y un equipo móvil, puesto el caso a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia.

Noticia al Día