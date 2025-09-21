Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Los oficiales de Polisur arrestaron a un ciudadano y a un adolescente por hurto en el municipio San Francisco del estado Zulia.

Identificados como Neiker Jesús González Rodríguez, de 21 años, y a un adolescente de 17 años, luego de que fueran señalados como los presuntos autores del robo de dos cascos de motocicleta en el complejo residencial Brisas de Mi Lago.

Los hechos se desencadenaron cuando un ciudadano denunció el hurto de sus cascos y entregó un video que mostraba a los ladrones y la motocicleta que usaron para cometer el delito.

Tras recibir la denuncia, una comisión policial inició un patrullaje preventivo en las zonas aledañas. Mientras recorrían la calle 32 del barrio Negro Primero, los oficiales avistaron a dos individuos en una motocicleta que coincidía con las características descritas por la víctima.

Al darles el alto, los agentes confirmaron que los sospechosos portaban los cascos robados. Se les realizó una revisión corporal, pero no se les incautó ningún otro objeto de interés criminalístico.

Los sospechosos fueron informados de sus derechos constitucionales y posteriormente arrestados. Ambos fueron llevados al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para una valoración médica y luego trasladados al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido.

Actualmente, ambos detenidos se encuentran a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día/polisur