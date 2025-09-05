Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Tres jóvenes quedaron detenidos en La Candelaria, Caracas, por su presunta implicación en el microtráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentra la influencer Luz Celina Cervo, con más de un millón de seguidores en TikTok y 257 mil en Instagram, junto a Alix Antonio López Morillo (28), alias "Alí", y Yeinar Anabel Araque Contreras (24), conocida como "Yei".

El comisario Douglas Rico informó a través de sus redes sociales que, tras una denuncia anónima y labores de inteligencia iniciadas en diciembre, se determinó que López Morillo distribuía sustancias estupefacientes desde Lomas de Urdaneta, en el oeste de Caracas, hacia el este, afectando principalmente instituciones educativas y poniendo en riesgo a estudiantes.

El arresto ocurrió cuando los tres se encontraban en un vehículo Ford Fiesta Max, propiedad de Araque Contreras, en La Candelaria. Según Rico, las dos mujeres conocían las actividades ilícitas de López Morillo. Durante la operación, se incautaron teléfonos celulares y envoltorios con una sustancia polvorienta de color rosado.

Noticia al Día / El Universal