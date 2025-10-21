Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Funcionarios de la Unidad de Patrullaje Canino (UPC) de Polimaracaibo, arrestaron a un joven por exhibir un arma de fuego a través de las redes sociales, en Maracaibo.

Luego que se diera a conocer el contenido del video, en el que se observaba al hombre portando una escopeta, se activó una comisión policial que inició labores de investigación y patrullaje.

El señalado, de nombre, Andrés Alfonso Albarrán Carruyo, de 24 años de edad, fue detenido la tarde del lunes 20 de octubre, en la urbanización San Jacinto, sector 12 de la parroquia Juana de Ávila.

Al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se constató que posee múltiples requerimientos de captura vigentes por el delito de hurto, solicitados por el Juzgado Primero de Control.

Albarrán Carruyo fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago, y puesto a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa