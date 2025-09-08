Lunes 08 de septiembre de 2025
Sucesos

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Presuntamente, está implicado en la explotación ilegal de combustible

Por Greily Nuñez

Arrestaron al director de Polianzoátegui
Organismos de seguridad detuvieron al director de la policía del estado Anzoátegui, comisario general Power Cano Nieto, según fuentes judiciales.

Informes preliminares detallaron, que Cano Nieto, está presuntamente implicado en la explotación ilegal de combustible, según reseñó el medio Últimas Noticias.

Una investigación arrojó que funcionarios policiales de los municipios Pedro María Freites (Cantaura), Anaco y Simón Rodríguez (El Tigre), se dedicaban a violentar las tuberías para sustraer combustible.

Al parecer, esa actividad delictiva era del conocimiento del director de Polianzoátegui, quien es el encargado de designar a los jefes policiales de los aludidos municipios y otros de la entidad.

La semana pasada el Ministerio Público informó la imputación de cuatro personas detenidas en Naricual Barcelona, Anzoátegui, por sustracción y comercialización de combustible.

Noticia al Día / Últimas Noticias

