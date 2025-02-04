Arrollaron a septuagenario en la C-1

El hombre, de 72 años de edad, se llama Ángel Govea y fue llevado con heridas graves hasta la emergencia del SAHUM. El hecho ocurrió en las inmediaciones del distribuidor Santa Clara

Cerca de las once y media de la mañana de este martes cuatro de febrero, un hombre, de 72 años de edad, identificado como Ángel Govea, fue arrollado cuando intentaba cruzar la Circunvalación 1 de Maracaibo, en las inmediaciones del distribuidor Santa Clara, a pocos metros de Lago Pista.

Reportes preliminares de este suceso indican que el septuagenario fue embestido por el chofer de un carro fúnebre, que seguidamente fue impactado por otro vehículo marca Chevrolet. El hecho generó gran congestionamiento vehicular que se extendió hasta después del mediodía.

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se presentaron en el sitio del accidente para iniciar las investigaciones y despejar el tráfico. La víctima fue llevada en estado crítico hasta la emergencia del hospital Universitario de Maracaibo, donde su pronóstico es reservado.

