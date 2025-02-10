Asciende a 54 la cifra de muertos tras accidente de autobús en Guatemala

Al menos 54 personas murieron este lunes cuando un autobús de pasajeros cayó por un barranco ubicado en Puente Belice, Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el accidente se registró aproximadamente a las 4:50 de la mañana (hora local). La mayoría de las víctimas fallecieron en el lugar y otras en hospitales, a donde fueron llevadas para intentar salvarles la vida. Otras 12 personas resultaron gravemente heridas.

El lugar del accidente se encuentra totalmente cerrado por las autoridades, quienes se mantienen en labores de auxilio y de atención a la emergencia.

«La tragedia del Puente de Belice es un dolor nacional que lamento a título personal y lamentamos como Gobierno de la República. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de esta tragedia que hoy amanecen con una noticia que los desgarra a ellos como familias, pero nos desgarra a nosotros como nación», expresó en unas breves declaraciones a la prensa el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Entre tanto, el mandatario ordenó movilizar al Ejército y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para realizar las labores pertinentes en el sitio y activar «criterios extraordinarios especiales para poder apoyar en la atención médica de los heridos y, en general, en la atención a esta situación».

Hasta el momento, las versiones ofrecidas por la prensa local con base en declaraciones de las autoridades que están en el sitio, señalan que el autobús habría tenido fallas en sus frenos, lo que produjo que el chofer perdiera el control e impactara contra seis vehículos antes de caer al precipicio.

Además, se maneja la hipótesis de que la unidad de pasajeros se habría desviado de su ruta original debido a un hecho armado que se registró en la zona por donde debía transitar.

En un video divulgado en redes sociales se observa una zona donde el autobús se pasa un semáforo en rojo a gran velocidad.

El accidente se produjo exactamente en el descenso de una carretera nacional que conduce hacia la colonia Atlántida, en dirección al cementerio Buganvilias, una zona de difícil acceso para los cuerpos de emergencia.

El autobús fue identificado con la placa C 898BHR, perteneciente a la empresa Transportes Tineca Sociedad Anónima. Salió a las 3:00 de la mañana de la aldea Estancia de la Virgen, San Cristóbal Acasaguatlán con destino a la capital del país.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, informó que la unidad tenía 30 años de antigüedad y que actualmente investigan las causas del accidente.

Lee también: Avión procedente de México se accidentó en Guatemala tras perder el tren de aterrizaje: No dejó víctimas

Noticia al Día con información de RT