Una mujer fue asesinada a puñaladas en la urbanización Las Flores de Barinitas, estado Barinas. El presunto homicida, Luis Apure, fue capturado por las autoridades.

Lee también: Recapturados tres de cuatro evadidos de la estación Curva de Molina

Según trascendió, el móvil del crimen habría sido una deuda de $10 y una tarjeta bancaria. El hombre irrumpió en la vivienda de la mujer y la atacó con un cuchillo, causándole la muerte.



Antes de cometer el crimen, Luis Apure había publicado videos amenazantes en su estado de WhatsApp, buscando información sobre la víctima. Tras el asesinato, los efectivos policiales acudieron al lugar y lograron su captura.

Noticia al Día/La Verdad de Vargas