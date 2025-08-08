Viernes 08 de agosto de 2025
Sucesos

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

El presunto homicida fue capturado por las autoridades.

Por Ernestina García

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares
Una mujer fue asesinada a puñaladas en la urbanización Las Flores de Barinitas, estado Barinas. El presunto homicida, Luis Apure, fue capturado por las autoridades.

Según trascendió, el móvil del crimen habría sido una deuda de $10 y una tarjeta bancaria. El hombre irrumpió en la vivienda de la mujer y la atacó con un cuchillo, causándole la muerte.


Antes de cometer el crimen, Luis Apure había publicado videos amenazantes en su estado de WhatsApp, buscando información sobre la víctima. Tras el asesinato, los efectivos policiales acudieron al lugar y lograron su captura.

Noticia al Día/La Verdad de Vargas

Zulia

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

El recién electo alcalde Gian Carlo Di Martino, bajo el convenio de la Alcaldía de Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia…
Sucesos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Ambos planearon y ejecutaron el asesinato por asfixia de los tres adultos mayores
Al Dia

Recapturados tres de cuatro evadidos de la estación Curva de Molina

Polimaracaibo articulados con el Centro de Patrullaje K-nino (CPK) de la Policía del estado Zulia, lograron la recaptura
Sucesos

Niños reportados como desaparecidos en Colombia fueron entregados a su madre en Maracaibo

El pasado 24 de mayo, solicitaron permiso para jugar en un parque cercano, pero en lugar de dirigirse al lugar indicado, se trasladaron por cuenta propia hasta la terminal terrestre y abordaron un vehículo con destino a Maicao, en la frontera colombo-venezolana

