Martes 23 de septiembre de 2025
Sucesos

Asesinan a dos hombres dentro de una camioneta 4Runner en Lara

Dos hombres fueron asesinados dentro de una camioneta 4Runner blanca, en la avenida Circunvalación Norte, en Lara. El hecho ocurrió…

Por Greily Nuñez

Asesinan a dos hombres dentro de una camioneta 4Runner en Lara
Dos hombres fueron asesinados dentro de una camioneta 4Runner blanca, en la avenida Circunvalación Norte, en Lara. El hecho ocurrió pasadas las 11:00 de la mañana del jueves 5 de diciembre.

Conductores que pasaban por la vía se percataron de lo ocurrido y de inmediato reportaron a los cuerpos de seguridad lo sucedido, así lo dio a conocer La Prensa de Lara.

Los cuerpos presentaron impactos de balas. Uno de los proyectiles impactó sobre el vidrio de la puerta del conductor.

Presuntamente, el homicida estuvo dentro de la camioneta, puesto que una de las víctimas tenía heridas de bala en la región occipital.

Noticia al Día / La Prensa de Lara

