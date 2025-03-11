Asesinan a mujer frente a su casa en El Tigre

Una mujer identificada como, Glorimar Emperatriz Bolívar Coronado, de 26 años, fue asesinada de un disparo frente a su vivienda, en la calle Colombia del sector Augusto Tenorio del municipio Simón Rodríguez en Anzoátegui.

El crimen ocurrió la madrugada de este martes 11 de marzo.

De acuerdo a la información aportada por familiares a Diario El Tigrense, Bolívar habitaba junto a su hija de 5 años, en un anexo ubicado en la parte posterior de la casa de sus padres.

Detallaron, que al parecer, la joven recibió una llamada telefónica que la instó a salir de su habitación.

Fue entonces, cuando presuntamente la abordaron unos hampones, quienes le propinaron un impacto de bala y acabaron con su vida. La víctima se ganaba la vida laborando en una panadería.

Al lugar se trasladó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) delegación municipal El Tigre, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la emergencia del hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, donde se registró su ingreso aproximadamente a las 4:38 am.

En el centro hospitalario una evaluación forense determinó que el cadáver presentaba una herida con entrada en la zona lumbar izquierda y salida en el intercostal derecho, producida por el paso de un proyectil calibre 9 mm.

Familiares de la víctima además afirmaron que los autores del hecho, se llevaron algunas de sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular.

Por este suceso, el CICPC, adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer el asesinato y determinar el móvil del crimen.

Noticia al Día / Diario El Tigrense