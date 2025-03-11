Domingo 21 de septiembre de 2025
Sucesos

Asesinan a mujer frente a su casa en El Tigre

Alguién la llamó y le insistió que saliera

Por Greily Nuñez

Asesinan a mujer frente a su casa en El Tigre
 Una mujer identificada como, Glorimar Emperatriz Bolívar Coronado, de 26 años, fue asesinada de un disparo frente a su vivienda, en la calle Colombia del sector Augusto Tenorio del municipio Simón Rodríguez en Anzoátegui.

El crimen ocurrió la madrugada de este martes 11 de marzo.

De acuerdo a la información aportada por familiares a Diario El Tigrense, Bolívar habitaba junto a su hija de 5 años, en un anexo ubicado en la parte posterior de la casa de sus padres.

Detallaron, que al parecer, la joven recibió una llamada telefónica que la instó a salir de su habitación.

Fue entonces, cuando presuntamente la abordaron unos hampones, quienes le propinaron un impacto de bala y acabaron con su vida. La víctima se ganaba la vida laborando en una panadería.

Al lugar se trasladó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) delegación municipal El Tigre, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la emergencia del hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, donde se registró su ingreso aproximadamente a las 4:38 am.

En el centro hospitalario una evaluación forense determinó que el cadáver presentaba una herida con entrada en la zona lumbar izquierda y salida en el intercostal derecho, producida por el paso de un proyectil calibre 9 mm.

Familiares de la víctima además afirmaron que los autores del hecho, se llevaron algunas de sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular.

Por este suceso, el CICPC, adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer el asesinato y determinar el móvil del crimen.

Noticia al Día / Diario El Tigrense

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

