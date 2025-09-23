Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Asesinan a pareja venezolana por "cobro vacunas" en Perú

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de…

Por María Briceño

Asesinan a pareja venezolana por
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de Chorrillos, al sur de Lima, en Perú, mientras se trasladaban en su auto, presuntamente por "cobro de vacunas".

El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre, cuando dos motos con cuatro sujetos armados interceptaron a la pareja en un cruce cerca de la comisaría Villa Chorrillos, donde aprovecharon para bajarse de los vehículos y realizar más de 20 disparos contra el transporte en el que se encontraban los venezolanos.

De los 21 disparos ejecutados contra el auto, 7 impactaron en el cuerpo de la venezolana, quien estaba de copiloto, mientras que Gómez Sánchez recibió 12, reportó la televisora peruana Latina el pasado viernes 19.

Una pasajera que se encontraba en el asiento trasero también resulto herida, por lo que fue llevada de urgencia a la clínica Maison de Sante, al este de la capital.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el atentado estaría vinculado al cobro de vacunas dentro del transporte informal, modalidad en la que trabajaba el conductor asesinado.

Lee también: Adolescente huyó de Venezuela con su novio quien terminó asesinándola en Perú

Noticia al Día con información de Latina Noticias

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Sucesos

Asesinan a pareja venezolana por "cobro vacunas" en Perú

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de…
Canonización

Con más de 15 mil globos, artistas construirán mural en honor a José Gregorio Hernández

Artistas de distintas regiones del país, se organizaron para crear un monumental mural en honor al Dr. José Gregorio Hernández.
Entretenimiento

El venezolano Danny Ocean se presentará en los premios Billboard

Este lunes, 22 de septiembre Billboard y Telemundo anunciaron parte de los artistas que se presentarán en los Premios Billboard…
Nacionales

Lluvias en el país durarán hasta noviembre, según expertos

Hasta el momento ha llovido 127 milímetros de lluvias equivalentes a 127 litros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025