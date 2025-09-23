Asesinan a pareja venezolana por "cobro vacunas" en Perú

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de Chorrillos, al sur de Lima, en Perú, mientras se trasladaban en su auto, presuntamente por "cobro de vacunas".

El hecho ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre, cuando dos motos con cuatro sujetos armados interceptaron a la pareja en un cruce cerca de la comisaría Villa Chorrillos, donde aprovecharon para bajarse de los vehículos y realizar más de 20 disparos contra el transporte en el que se encontraban los venezolanos.

De los 21 disparos ejecutados contra el auto, 7 impactaron en el cuerpo de la venezolana, quien estaba de copiloto, mientras que Gómez Sánchez recibió 12, reportó la televisora peruana Latina el pasado viernes 19.

Una pasajera que se encontraba en el asiento trasero también resulto herida, por lo que fue llevada de urgencia a la clínica Maison de Sante, al este de la capital.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el atentado estaría vinculado al cobro de vacunas dentro del transporte informal, modalidad en la que trabajaba el conductor asesinado.

Noticia al Día con información de Latina Noticias