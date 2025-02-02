Asesinan a un venezolano en hotel de Cúcuta

En las inmediaciones de la avenida 8 entre calles 4 y 5 del barrio El Callejón, ubicado en pleno centro de Cúcuta, se registró el homicidio de un venezolano dentro de un hotel de la zona.

Las autoridades confirmaron que la víctima mortal no hace parte de los huéspedes que llegaron buscando refugio a la capital de Norte de Santander. Así mismo, el hombre asesinado fue identificado con nacionalidad venezolana.

Al parecer, dos sujetos armados habrían ingresado al hotel y apuntaron contra el hombre que se encontraba hospedado allí y justo la hallaron durmiendo.

Una fuente judicial confirmó que el hombre fue atacado con arma de fuego. Y, además, habría llegado solo a registrarse desde el pasado domingo, 26 de enero.

Las autoridades realizaron la inspección técnica de la escena y revisaron varias las cámaras de seguridad.

Noticia al Día/Información de La Opinión