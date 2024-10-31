Asesinan a venezolana dentro de su casa en Brasil

Una venezolana fue asesinada dentro de su residencia, en la región de Itaquera, en la zona este de São Paulo, Brasil.

La víctima quedó identificada como Skarleth Jhose da Conceição Aguilar, de 40 años.

Medios locales indicaron que al inmueble de la venezolana entraron dos delincuentes para robarle sus pertenencias.

Al parecer, una amiga que vivía con ella escuchó ruidos, miró al pasillo y vio a un hombre armado correr hacia la víctima, quien sufrió un golpe en la cabeza al ser tumbada al piso.

Los asaltantes se marcharon con sus teléfonos y una tableta, además de los celulares de Conceição .

La amiga de la víctima comentó que esta había recibido una importante cantidad de dinero horas antes, reseñó el medio brasileño UO.

Noticia al Día