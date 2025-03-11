Asesinan al hermano de un periodista venezolano en Calí

Luis Alberto Blanco, fue ultimado la noche del domingo 9 de marzo, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, en Colombia.

El joven era nativo de Punto Fijo. Allegados indicaron, que este lunes 10-M, estaría de cumpleaños, llevaba poco más de dos años en este país donde trabajaba como caletero.

Blanco, vivió en el sector Blanquita de Pérez, municipio Carirubana y salió a probar suerte en tierras extranjeras.

El occiso era hermano del colega periodista, Willian Moisés Blanco, quien junto a sus demás familiares se trasladarán a Cali para iniciar los trámites de una posible repatriación, acotó el periodista Gerardo Morón, a través de su red social Instagram.

Noticia al Día