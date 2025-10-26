Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

La tarde del sábado 25 de octubre, fue asesinado un comerciante venezolano, en el barrio San José de Maicao, Colombia.

La víctima, identificada como, Albín Francisco López Martínez, estaba dentro del establecimiento comercial conocido como "Maylu", cuando recibió dos impactos de bala perpetrados por el presunto sicario.

Las autoridades informaron que López Martínez registraba previamente una anotación judicial por el delito de estafa, según reseñó el medio La Guajira.

Compañero herido

Durante el ataque resultó herido José Francisco Peralta Montes, quien se encontraba consumiendo bebidas en compañía del occiso. Peralta Montes fue impactado en el muslo derecho y presenta una herida con orificio de entrada y salida, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica Maicao.

Según el testimonio de la administradora del local, el agresor fue una única persona, vestida con jeans oscuro, buzo negro y gorra negra, quien ingresó al establecimiento, desenfundó un arma de fuego y arremetió contra los presentes.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se hizo cargo de los actos urgentes y la recolección de pruebas en el lugar del homicidio para iniciar las investigaciones.

