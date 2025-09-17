Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

La madrugada del domingo 14 de septiembre, se registró un tiroteo en los apartamentos Casa del Sol, ubicados en la cuadra 7800 de la calle Callaghan, Texas.

Allí, dos venezolanos perdieron la vida, quedando identificados como, Isaac, de 26 años, y José Gregorio Yáñez Nava, de 40.

Según el testimonio de vecinos y amigos, las víctimas celebraban un cumpleaños afuera del complejo cuando un hombre llegó en un automóvil rojo de cuatro puertas.

El sospechoso, aparentemente bajo la influencia de alguna sustancia y con una bebida en la mano, se detuvo y estuvo dando vueltas sobre su propio eje, con un semblante pensativo.

Los testigos informaron que cuando uno de los asistentes le preguntó “¿Qué onda?” ahí fue cuando el sospechoso sacó el arma y comenzó a disparar hacia ellos.

Isaac recibió un disparo en el hombro y falleció desangrado en brazos de sus amigos, y José Gregorio intentó escapar mientras lanzaba piedras al agresor, pero fue perseguido y baleado.

Un testigo comentó que el arma del atacante se trabó cuando apuntó a dos mujeres que estaban cerca.

Finalmente, indicaron que el agresor permaneció unos minutos observando la escena antes de irse en otro vehículo.

Y aunque las autoridades locales y el FBI investigan el caso y han recopilado las grabaciones de las cámaras de seguridad, hasta el momento no hay detenidos, y no se ha proporcionado más información sobre la identidad del sospechoso.



Antecedentes violentos



Univision habló con la hijastra de José, quien expresó su angustia por la situación, ya que era el sustento de su familia en Venezuela.

Afirmó que su padrastro no tenía antecedentes violentos ni problemas con nadie, que era barbero y no tenía más familiares en San Antonio.

