Miércoles 17 de septiembre de 2025
Sucesos

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Un testigo comentó que el arma del atacante se trabó cuando apuntó a dos mujeres que estaban cerca

Por Greily Nuñez

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La madrugada del domingo 14 de septiembre, se registró un tiroteo en los apartamentos Casa del Sol, ubicados en la cuadra 7800 de la calle Callaghan, Texas.

Allí, dos venezolanos perdieron la vida, quedando identificados como, Isaac, de 26 años, y José Gregorio Yáñez Nava, de 40.

Según el testimonio de vecinos y amigos, las víctimas celebraban un cumpleaños afuera del complejo cuando un hombre llegó en un automóvil rojo de cuatro puertas.

El sospechoso, aparentemente bajo la influencia de alguna sustancia y con una bebida en la mano, se detuvo y estuvo dando vueltas sobre su propio eje, con un semblante pensativo.

Los testigos informaron que cuando uno de los asistentes le preguntó “¿Qué onda?” ahí fue cuando el sospechoso sacó el arma y comenzó a disparar hacia ellos.

Isaac recibió un disparo en el hombro y falleció desangrado en brazos de sus amigos, y José Gregorio intentó escapar mientras lanzaba piedras al agresor, pero fue perseguido y baleado.

Un testigo comentó que el arma del atacante se trabó cuando apuntó a dos mujeres que estaban cerca.

Finalmente, indicaron que el agresor permaneció unos minutos observando la escena antes de irse en otro vehículo.

Y aunque las autoridades locales y el FBI investigan el caso y han recopilado las grabaciones de las cámaras de seguridad, hasta el momento no hay detenidos, y no se ha proporcionado más información sobre la identidad del sospechoso.


Antecedentes violentos


Univision habló con la hijastra de José, quien expresó su angustia por la situación, ya que era el sustento de su familia en Venezuela.

Afirmó que su padrastro no tenía antecedentes violentos ni problemas con nadie, que era barbero y no tenía más familiares en San Antonio.

Noticia al Día / Univisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con emotivo evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con emotivo evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Mirtha Pérez recuerda a su

Mirtha Pérez recuerda a su "Eduardo eterno" con esta hermosa canción

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Noticias Relacionadas

Al Dia

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Se realizará en la Isla de la Orchila, en la Base aeronaval Antonio Díaz
Nacionales

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturaron a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales

Sucesos

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sospechan de su pareja
Sucesos

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Un joven de 25 años fue víctima de una brutal golpiza, en la carrera 7, San Juan de Colón, en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025