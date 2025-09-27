Sábado 27 de septiembre de 2025
Sucesos

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

CICPC esclareció el homicidio

Por Greily Nuñez

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios de la Policía Científica capturaron a, Franklin Enrique Ayala Doria (48), de nacionalidad colombiana y, a Alí José Rincón Cardoza (40), por el delito de homicidio.

Ambos asesinaron a, Estilito David Vargas Polanco (66), hecho ocurrido en el año 2024, en el sector El Socorro, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, en Carabobo.

Las investigaciones iniciaron cuando familiares del sexagenario denunciaron desconocer de su paradero el 3 de febrero del 2024. Indicaron, que salió de su establecimiento comercial ubicado en el Mercado Mayorista y de allí no tuvieron más comunicación.

Luego de un año y siete meses lograron esclarecer lo sucedido. Indicaron, que "El Colombiano", se ganó la confianza de la víctima y estudió su actividad comercial por varios meses, planificando junto a Rincón despojarlo de su vehículo, por lo que cinco días previos, cavaron un hueco de aproximadamente dos metros.

Enterraron el cadáver

El día del hecho, El Colombiano, lo llevó bajo engaños a su vivienda, donde fue golpeado y asfixiado. Luego lo sepultaron y huyeron del sitio con intenciones de comercializar el vehículo de la víctima, sin embargo, al no poderlo vender, procedieron a desvalijarlo y comercializarlo por piezas, mientras que las que no pudieron vender, las enterraron junto al cadáver del sexagenario.

Los victimarios fueron detenidos en el sector El Socorro, quedando a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

¿Cómo solicitar préstamos de 500 pesos sin buró en línea de forma segura?

Este artículo profundiza en cómo solicitar este tipo de créditos en línea de forma segura.
Sucesos

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Al lugar se desplegaron efectivos policiales y ciudadanos que se encontraban cerca del sector para auxiliar a los heridos
Sucesos

En Coro: Sexagenario apuñaló a su expareja y la comunidad intentó lincharlo

Ambos se encuentran heridos
Al Dia

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Fue citada por la fiscalía

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025