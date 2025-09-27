Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Funcionarios de la Policía Científica capturaron a, Franklin Enrique Ayala Doria (48), de nacionalidad colombiana y, a Alí José Rincón Cardoza (40), por el delito de homicidio.

Ambos asesinaron a, Estilito David Vargas Polanco (66), hecho ocurrido en el año 2024, en el sector El Socorro, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, en Carabobo.

Las investigaciones iniciaron cuando familiares del sexagenario denunciaron desconocer de su paradero el 3 de febrero del 2024. Indicaron, que salió de su establecimiento comercial ubicado en el Mercado Mayorista y de allí no tuvieron más comunicación.

Luego de un año y siete meses lograron esclarecer lo sucedido. Indicaron, que "El Colombiano", se ganó la confianza de la víctima y estudió su actividad comercial por varios meses, planificando junto a Rincón despojarlo de su vehículo, por lo que cinco días previos, cavaron un hueco de aproximadamente dos metros.

Enterraron el cadáver

El día del hecho, El Colombiano, lo llevó bajo engaños a su vivienda, donde fue golpeado y asfixiado. Luego lo sepultaron y huyeron del sitio con intenciones de comercializar el vehículo de la víctima, sin embargo, al no poderlo vender, procedieron a desvalijarlo y comercializarlo por piezas, mientras que las que no pudieron vender, las enterraron junto al cadáver del sexagenario.

Los victimarios fueron detenidos en el sector El Socorro, quedando a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día