Asesinaron a madre e hijos en un hato de Apure

Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados en el sector hato San Pedro, zona conocida como Paso Arauquita, parroquia San Rafael de Atamaica, municipio Pedro Camejo, del estado Apure.

El triple homicidio ocurrió en horas de la mañana del pasado viernes 20 de junio, cuando las víctimas se encontraban en el referido lugar.

La información la dio a conocer el coronel Ramón Cabeza, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Apure.

Las autoridades señalaron a Roberto Marín como presunto responsable, por lo que se activó un operativo conjunto con el CICPC, la Policía del Estado y la Policía Nacional para su captura.

El secretario Cabeza mostró una imagen del sospechoso y solicitó la colaboración ciudadana para reportar cualquier información a través de redes sociales o los números habilitados. Asimismo, señaló que se notificó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones conforme a la ley.

