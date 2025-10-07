Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Jessica Rivera, de 40 años, fue asesinada por su presunto compañero de habitación, en Florida.

Según el reporte de Tampa Hoy, el violento crimen se registró la mañana del pasado viernes 3 de octubre.

Jannet Barón, prima de Rivera, precisó que se enteró del asesinato al recibir una llamada por parte de su hermana, ambas vivían en la residencia del presunto agresor, quien quedó identificado como Louis Jules, de 59 años. Jules quedó detenido ese mismo día.

Barón relató que Jules habría llevado a Rivera y su hermana hasta Estados Unidos desde hacía un año, aproximadamente.

El día cuando se enteró de lo ocurrido, Barón sostuvo una llamada con la hermana de Jessica, en la cual le informaba que se quería ir.

Al parecer, el violento episodio se originó debido a que las mujeres ya no querían vivir en la residencia de Jules. “Jessica quiso hablar con él (Jules), y no la dejó. Él la mató”, afirmó Barón.

Desgarrador mensaje



Jessica era madre de una hija de 20 años y un niño de 10. Los familiares de la víctima piden que caiga todo el peso de la ley para el responsable.

“Que se haga justicia, que no se quede así. Jessica no era mala, deja a dos hijos solos, huérfanos; un niño que le habla en presente, no le habla en pasado y le escribe mensajes”, lamentó Barón.

Reveló que el niño sigue a la espera de ver llegar a su mamá y le escribe mensajes con promesas para que ella regrese. “Si tú llegas mañana, yo me porto bien. Mamá, si tú no sé qué, yo me como toda la comida”, son algunas de las frases que escribió el niño.

Noticia al Día / Diario 2001