Martes 07 de octubre de 2025
Sucesos

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Al parecer, el violento episodio se originó debido a que las mujeres ya no querían vivir en la residencia del hombre

Por Greily Nuñez

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Jessica Rivera, de 40 años, fue asesinada por su presunto compañero de habitación, en Florida.

Según el reporte de Tampa Hoy, el violento crimen se registró la mañana del pasado viernes 3 de octubre.

Jannet Barón, prima de Rivera, precisó que se enteró del asesinato al recibir una llamada por parte de su hermana, ambas vivían en la residencia del presunto agresor, quien quedó identificado como Louis Jules, de 59 años. Jules quedó detenido ese mismo día.

Barón relató que Jules habría llevado a Rivera y su hermana hasta Estados Unidos desde hacía un año, aproximadamente.

El día cuando se enteró de lo ocurrido, Barón sostuvo una llamada con la hermana de Jessica, en la cual le informaba que se quería ir.

Al parecer, el violento episodio se originó debido a que las mujeres ya no querían vivir en la residencia de Jules. “Jessica quiso hablar con él (Jules), y no la dejó. Él la mató”, afirmó Barón.

Desgarrador mensaje


Jessica era madre de una hija de 20 años y un niño de 10. Los familiares de la víctima piden que caiga todo el peso de la ley para el responsable.

“Que se haga justicia, que no se quede así. Jessica no era mala, deja a dos hijos solos, huérfanos; un niño que le habla en presente, no le habla en pasado y le escribe mensajes”, lamentó Barón.

Reveló que el niño sigue a la espera de ver llegar a su mamá y le escribe mensajes con promesas para que ella regrese. “Si tú llegas mañana, yo me porto bien. Mamá, si tú no sé qué, yo me como toda la comida”, son algunas de las frases que escribió el niño.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos:

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Milei sorprendió con show musical en la presentación de su nuevo libro

Milei sorprendió con show musical en la presentación de su nuevo libro

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Noticias Relacionadas

Sucesos

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Al parecer, el violento episodio se originó debido a que las mujeres ya no querían vivir en la residencia del hombre
Al Dia

Se paralizó el transporte de Perú por el asesinato de un chofer venezolano

Los transportistas exigieron sus derechos y pusieron sus medidas
Sucesos

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Le roció gasolina y la prendió en fuego
Sucesos

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Lo dejaron tirado en su cama

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025