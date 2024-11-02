Asesinaron a un concejal del PSUV en Petare

Pedro Martínez, concejal suplente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio Sucre, fue asesinado en la Zona 5 del barrio José Félix Ribas. La información la publicó este 1 de noviembre el periodista de sucesos Román Camacho.

Desde el hospital Ana Francisca Pérez de León I reportó que la víctima tenía 46 años de edad.

«Este concejal se encontraba en el sector, cuando un sujeto, sin mediar palabras, se le acercó y le afectó nueve disparos», añadió Camacho.

Los familiares de Martínez lo llevaron al centro de salud, pero ya no tenía signos vitales.

Funcionarios policiales acudieron al Pérez de León para comenzar las averiguaciones e identificar al responsable de este asesinato.

Camacho indicó que las primeras versiones indican que el victimario es apodado como Chino Crespo. «Estaría comandado por alias Danielito, de la banda de Wilexis», destacó.

Noticia al Día/RRSS