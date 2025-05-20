Asesinaron a venezolano, lo metieron en una maleta y lo lanzaron a un río en Bolivia

La semana pasada, en el río Piraí, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una maleta. La víctima, identificada como, Javier Alfonso Saavedra, de 32 años, era venezolano.

Durante las investigaciones, una mujer que sería su pareja sentimental fue aprehendida, puesto que se negó a declarar.

"Hay una mujer aprehendida y en las próximas horas se llevará a cabo su audiencia cautelar. Está detenida por los delitos de encubrimiento y organización criminal", informó el fiscal Franz Delgadillo.

La autopsia reveló que el hombre fue torturado antes de morir. Entre las pistas más relevantes para avanzar en la investigación destacan cinco tatuajes visibles, que podrían ofrecer claves sobre su identidad y posibles vínculos. Investigadores manejan diversas hipótesis, entre ellas un presunto ajuste de cuentas.

Familiares de Saavedra, quienes residen en Venezuela, ya sabían que el hombre había sido asesinado porque recibieron un mensaje que confirmaba el crimen por medio de terceras personas.

Delgadillo no descartó que la víctima estuviera vinculada a una organización criminal. Asimismo, informó que los peritos continúan trabajando para establecer sus antecedentes.

Noticia al Día / El Día