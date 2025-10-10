Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Una mujer fue asesinada por su expareja, en el sector rural Caracara, municipio Panamericano, en Táchira.
La víctima, María del Carmen Velasco Ramírez, de 29 años de edad, estaba dentro de su vivienda, cuando Cristian Rojas, ingresó y le asestó un disparo en la cabeza.
Rojas, también le disparó al padrastro de la mujer, quien fue llevado a un centro de salud cercano.
Agregaron, que Rojas huyó del lugar y se llevó a la niña de 4 años. Medios locales indicaron, que la pequeña es hija de ambos. Presumieron, que el femicida huyó a Colombia.
