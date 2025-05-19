Atraparon a "Barrabás", venezolano implicado en el asesinato de un periodista en Perú

La Policía Nacional del Perú reveló nuevos detalles sobre el asesinato del periodista Gastón Medina Sotomayor, ocurrido el pasado 20 de enero en Ica.

Asimismo, dieron a conocer sobre la reciente captura de uno de los implicados, identificado como, Pablo Javier Echevarría Flores, alias “Barrabás”, de 28 años y nacionalidad venezolana.

Según información proporcionada por el coronel Benjamín Trigoso, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica, el crimen fue ejecutado por cinco antisociales, presuntos miembros del “Tren de Aragua” y “Los Hijos de Dios”.

La Policía informó que su participación fue confirmada mediante imágenes de videovigilancia que lo vincularon directamente con el momento del disparo. Echevarría fue detenido de forma preliminar por siete días, mientras continúan las diligencias.

La reconstrucción policial establece que el día del homicidio, cinco hombres vigilaron los movimientos de Medina por más de tres horas. A las 11 de la mañana, uno de ellos dio la señal al ejecutor de que la víctima regresaba a su vivienda por la avenida Cutervo. Echevarría, ya apostado en una moto, recibió el arma minutos antes y procedió a dispararla.

En el domicilio de Echevarría se incautaron celulares, chips, tarjetas SIM y otros dispositivos que están siendo analizados por el equipo de investigación.

Noticia al Día / Cactus 24