Atraparon a tres brasileños con 300 cartuchos en la Guayana Esequiba

Agentes militares detuvieron a tres personas de nacionalidad brasileña por transportar material bélico, según reportes.

La detención se produjo en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en San Ignacio de Yuruaní, territorio perteneciente al nuevo estado Guayana Esequiba, dice el reporte del Destacamento 642 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los capturados, identificados como, José Lima de Araujo, Roneanes de Oliveira Costa y Ailton Florencio de Araujo, fueron catalogados como integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada "Los Dorados".

Los investigados se desplazaban en un vehículo Chevrolet placa QVX4B71, donde dispusieron de un compartimiento para ocultar 300 cartuchos de diversos calibres, según la descripción hecha en la minuta.

En Catatumbo

En el sector Udón Pérez, municipio Catatumbo (Encontrados), Zulia, los militares detuvieron a Alexander José Perales Martínez, quien es presuntamente integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Al señalado le incautaron 40 cartuchos para fusiles calibre 7,62×39, dos brazaletes pertenecientes a la Farc y un celular. El detenido fue entregado a Fiscalía bajo la sospecha de estar incurso en posesión ilícita de material de guerra.

El 11 de marzo pasado, la GNB igualmente decomisó en la vía Machiques-Colón (Zulia) 494 cartuchos pertenecientes al citado grupo colombiano.

