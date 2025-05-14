Martes 19 de agosto de 2025
Sucesos

Atroz: Violaron a una cocinera frente a su hija de un año y golpearon a cuatro trabajadores dentro de una finca en Machiques de Perijá

El sector ganadero pide a las autoridades investigar lo sucedido

Por Greily Nuñez

Atroz: Violaron a una cocinera frente a su hija de un año y golpearon a cuatro trabajadores dentro de una finca en Machiques de Perijá
Un grupo armado arremetió contra cinco trabajadores de la finca Nazareth, ubicada en la vía Tukuko del municipio Machiques de Perijá, en Zulia.

El atroz hecho ocurrió la mañana del lunes 12 de mayo, cuando los criminales se percataron que los animales y el administrador del fundo no se encontraban en el lugar.

Los hampones, quienes tenían los rostros cubiertos con pasamontañas, secuestraron a los trabajadores y los trasladaron caminando hasta las inmediaciones de la finca Las Delicias, fundo invadido por un grupo de personas plenamente identificadas y cuyas tierras pertenecen al administrador de Nazareth, reseñó la Sociedad Civil Ganaderos de Machiques, a través de su cuenta en Instagram.

Durante cinco horas estuvieron secuestrados, con la agravante de que la cocinera de 18 años fue salvajemente violada y los obreros golpeados brutalmente. Este grupo armado dejó un mensaje directo de amenaza a los administradores del fundo para que abandone la hacienda.

Llamado a las autoridades

Un trabajador, arriesgando su vida, logró escapar y fue quien avisó de lo sucedido.

Uno de los trabajadores tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Machiques para suturarle las heridas propinadas en la cabeza por los delincuentes.

En noviembre del año pasado, miembros de este grupo armado invadieron 250 hectáreas de la finca Las Delicias y ahora bajo amenaza y violencia, pretenden seguir invadiendo fincas y despojar a sus propietarios de animales y bienes que por generaciones han trabajado en la producción de alimentos de primera necesidad.

El sector ganadero hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen las actuaciones pertinentes e investiguen lo sucedido.

Noticias Relacionadas

Deportes

Rob Manfred propone expandir y reorganizar estructura geográfica en las Grandes Ligas

El comisionado de MLB habló de aumentar a 32 franquicias y reorganizar la estructura geográfica del campeonato
Sucesos

FANB desmanteló astillero clandestino en la Guajira venezolana

En el lugar, habilitado en medio de densos manglares para no ser descubierto con drones o aviones, las autoridades castrenses localizaron una gran cantidad de materiales y herramientas, con las que se fabrican embarcaciones semi sumergibles de madera o fibra de vidrio.
Sucesos

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en el lago Grapevine, al noroeste de Dallas. El abogado de la familia Moore confirmó que un jurado del condado de Tarrant, realizó la acusación el pasado viernes 15 de agosto por este delito grave de segundo grado.
Sucesos

Murió hombre que iba en su "bicitaxi" con dos pasajeros y fue arrollado por una camioneta en San Francisco

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer responsable del arrollamiento huyó a toda velocidad. Las víctimas fueron socorridas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y llevadas hasta el hospital General del Sur, donde el dueño de la "bicitaxi" expiró.

