Atroz: Violaron a una cocinera frente a su hija de un año y golpearon a cuatro trabajadores dentro de una finca en Machiques de Perijá

Un grupo armado arremetió contra cinco trabajadores de la finca Nazareth, ubicada en la vía Tukuko del municipio Machiques de Perijá, en Zulia.

El atroz hecho ocurrió la mañana del lunes 12 de mayo, cuando los criminales se percataron que los animales y el administrador del fundo no se encontraban en el lugar.

Los hampones, quienes tenían los rostros cubiertos con pasamontañas, secuestraron a los trabajadores y los trasladaron caminando hasta las inmediaciones de la finca Las Delicias, fundo invadido por un grupo de personas plenamente identificadas y cuyas tierras pertenecen al administrador de Nazareth, reseñó la Sociedad Civil Ganaderos de Machiques, a través de su cuenta en Instagram.

Durante cinco horas estuvieron secuestrados, con la agravante de que la cocinera de 18 años fue salvajemente violada y los obreros golpeados brutalmente. Este grupo armado dejó un mensaje directo de amenaza a los administradores del fundo para que abandone la hacienda.

Llamado a las autoridades

Un trabajador, arriesgando su vida, logró escapar y fue quien avisó de lo sucedido.

Uno de los trabajadores tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Machiques para suturarle las heridas propinadas en la cabeza por los delincuentes.

En noviembre del año pasado, miembros de este grupo armado invadieron 250 hectáreas de la finca Las Delicias y ahora bajo amenaza y violencia, pretenden seguir invadiendo fincas y despojar a sus propietarios de animales y bienes que por generaciones han trabajado en la producción de alimentos de primera necesidad.

El sector ganadero hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen las actuaciones pertinentes e investiguen lo sucedido.

Noticia al Día