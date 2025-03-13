Autoridades de Falcón intensifican búsqueda de 14 personas desaparecidas en alta mar

El Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Falcón, Miguel Morales, informó que desde esa entidad continúan con el monitoreo terrestre y aéreo a través del uso de drones con el fin de localizar cualquier elemento de interés que pudiera contribuir con la ubicación de las 14 personas que desaparecieron cuando naufragó la embarcación denominada Piská Fresku que había zarpado desde San José de la costa en el estado falcón con destino a la isla de Curazao el pasado domingo.

El patrullaje ha permitido recorrer toda la franja costera oriental de la Península de Paraguaná, donde participaron funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Además, están llevando a cabo un sobrevuelo por las costas de la península de Paraguaná línea limítrofe con el noreste de las islas de curazao y Aruba, además, del archipiélago Los Monjes y un cuadrante al norte de los puntos referenciales.

Cabe destacar que las autoridades de Curazao lograron rescatar a 10 tripulantes, de los cuales falleció una identificada como: María Guadalupe Jiménez Navarro.

