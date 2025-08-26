Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Efectivos de la FANB a través del trabajo de efectivos militares adscritos al Comando de Zona Nro.11 Zulia, mediante labores de investigación e inteligencia y dándole cumplimiento a la una orden judicial, efectuó un allanamiento en varios establecimientos del mercado Las Pulgas en Maracaibo, logrando incautar 295 mil cajetillas de cigarros de contrabando.

El procedimiento se realizó específicamente en el pasillo 1 del bloque 3 del gran recinto. Al entrar y realizar la inspección judicial se hallaron 295 bultos de cigarros de diferentes marcas, cada bulto con 50 brazos, totalizando 295 mil cajetillas.

Asimismo, las autoridades hallaron 12 mil unidades de chimó y cuatro bultos de tabacos para un total de cuarenta y ocho unidades. Se investiga la procedencia de esta mercancía y los responsables. Siendo puesto todo lo retenido a orden de la fiscalía del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa GNB