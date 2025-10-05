Autoridades de la FANB localizan 36 panelas de cocaína en campamento de las Farc en el Sur del Lago

Efectivos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron 36 panelas de cocaína en un campamento que atribuyen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el sector El Destino, municipio Jesús María Semprún (Casigua-El Cubo), frontera del Zulia y Colombia.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales el general en jefe Domingo Hernández Lárez, quien está al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

Dentro de la infraestructura los militares hallaron, además de la droga, armas de fuego y otros materiales alusivos a las FARC. Es así que decomisaron un fusil de asalto Galil calibre 7,62×51, diez municiones de igual calibre, un cargador de fusil y una granada fragmentaria, dice el reporte.

También localizaron cinco bufandas con logos de las FARC, dos ‎chalecos tácticos, siete‎ gorros cazadores, dos‎ radios satelitales, un cargador inalámbrico, una grabadora, una memoria telefónica, catorce‎ franelas timbradas con las siglas del citado grupo irregular, un‎ uniforme camuflado y cinco cartillas de estatutos de la agrupación colombiana.

También en Zulia los militares efectuaron una operación antidrogas, específicamente en el sector La Morimonda de la parroquia José Ramón Yépez municipio Jesús Enrique Lossada (La Concepción), donde se produjo un enfrentamiento con integrantes de una banda criminal, quienes se encontraban ocultos en una finca abandonada de la zona.

Concluida la refriega, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) abordaron el lugar e incautaron 50 panelas de cocaína con un peso de 52 kilos, un fusil R15 calibre 5,56 mm, una granada 40 mm, un chaleco antibalas, un chaleco táctico, una carpa, un radio portátil y 80 municiones de varios calibres sin percutir.

Noticia al Día / Con información de Últimas Noticias