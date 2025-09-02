Autoridades de la GNB incautan 198 panelas de marihuana en Apure

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron en días recientes 104 kilogramos de marihuana en el estado Apure, como parte de las acciones estratégicas de la “Operación Escudo Bolivariano”, orientada a combatir el narcotráfico en zonas fronterizas.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector “Los Danticos”, ubicado en la Troncal dos, parroquia Codazzi del municipio Pedro Camejo, donde las autoridades castrenses realizaban labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento a propósito de sus operaciones de control territorial.

Durante el recorrido, los efectivos localizaron una casilla abandonada que contenía tres bultos con un total de 198 paquetes de presunta marihuana. El peso aproximado de la sustancia incautada fue de 104 kilos, lo que representa un golpe significativo a las redes delictivas que operan en la zona fronteriza.

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia