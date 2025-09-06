Sábado 06 de septiembre de 2025
Al Dia

Autoridades del MP despliegan segunda fase del Operativo de Prevención y Seguridad Vial en el Puente sobre el Lago Rafael Urdaneta

Bajo el lema "Si enciendes tu moto no apagues tu vida" y cumpliendo las instrucciones del Fiscal Tarek Wiliam Saab, los diferentes cuerpos de seguridad de la región se sumaron a la campaña de prevención que encabeza el MP, con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito y que involucran a motorizados que circulan sin cumplir las leyes, poniendo en riesgo la vida de otras personas.

Por José Gregorio Flores

A tempranas horas de la mañana de este sábado 6 de septiembre, los cuerpos de seguridad de la región zuliana activaron la segunda fase del operativo de seguridad vial encabezado por el MP en el Puente sobre el Lago de Maracaibo. Foto: Xiomara Solano.
Autoridades del Ministerio Público en trabajo mancomunado con los diferentes organismos policiales, militares y judiciales en la entidad zuliana, iniciaron a tempranas horas de la mañana de este sábado seis de septiembre la segunda fase del Operativo de Prevención y Seguridad Vial en la cabecera "Puntica de Piedra" del Puente sobre el Lago "General Rafael Urdaneta".

La primera fase de este operativo inició a las tres de la madrugada de este mismo sábado con una gran movilización de efectivos castrenses, policiales y de otros organismos de prevención, cuyo punto de encuentro fue en las inmediaciones de la Plaza de la República, entre las calles 77 y 78 en Maracaibo. La campaña "Conduce por la Vida", busca sensibilizar y crear conciencia en todos los venezolanos.

La segunda se desarrolló a partir de las siete de la mañana desde la cabecera "Puntica de Piedra" del gran coloso zuliano, donde autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil (PC), Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), SEBIN, CICPC, 911, ONCDOFT y SUNAD, entre otros, se reunieron para hablar con cada conductor que atravesara el Puente.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
