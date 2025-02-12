Autoridades destruyen un campamento de minería ilegal en el sur del país

Este miércoles 12 de febrero, autoridades venezolanas destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado de Amazonas zona fronteriza con Colombia y Brasil, así lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El militar indicó mediante su cuenta en X, que durante las labores de patrullaje fluvial y terrestre por el río Cunucunuma, cerca de una comunidad indígena, hallaron un recipiente de 75 litros de gasolina y otro de 20 litros; dos trajes de buzo, un compresor de aire y otros materiales que fueron destruidos.

Estas acciones indicó Hernández Lárez hacen parte de la ‘Operación Neblina 2025’, que, según la FANB, se ha puesto en marcha en Amazonas desde el año pasado "para proteger los espacios naturales", como "parques y monumentos nacionales, reservas forestales y de biosfera".

Este martes militares venezolanos detuvieron a seis hombres que se dedicaban a la minería ilegal en un sector del estado Amazonas.

La FANB a través de la REDI N° 06 GUAYANA, en la ZODI N° 63 AMAZONAS, en el marco de la OF 01-25 "FTC ALTO ORINOCO" a la O/O Neblina 2025, la URRA AMAZONAS N°Ø1, en misiones de Patrullaje Fluvial y Terrestre por el Río Cunucunuma desde la Comunidad de San Ramón hasta la… pic.twitter.com/l1Ve88iaDd — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 12, 2025

Lee también: FANB detiene a seis hombres por minería ilegal en zona fronteriza con Brasil

Noticia al Día