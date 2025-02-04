Domingo 17 de agosto de 2025
Autoridades incautan 655 kilos de cocaína en el Zulia

Los campamentos fueron encontrados en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, los cuales fueron destruidos

Por María Briceño

Foto: RRSS/Sunad
Este martes 4 de febrero, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), informó que incautó 655 kilogramos de cocaína y también destruyeron tres campamentos en el estado Zulia.

La información la dio a conocer el ente a través de una publicación en Instagram, donde detalla que la droga fue decomisada durante la operación militar "Relámpago del Catatumbo", que está puesta en marcha desde la semana pasada en regiones del Zulia y de Táchira, zonas fronterizas con Colombia.

Asimismo, explicaron que los tres campamentos fueron destruidos, dos eran "logísticos" y uno de "instrucción", en Casigua, Cubo, ubicado en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia.

Además, las autoridades también incautaron siete envases plásticos contentivos de mil 400 litros aproximadamente de presunta acetona, un vehículo de transporte tipo camión y varias prendas militares alusivas a las FARC-EP.

