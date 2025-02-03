Autoridades recuperan embarcación con casi cuatro mil litros de combustible en Sucre

Este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó que recuperaron en las últimas horas una pequeña embarcación con tres mil 960 litros de gasolina, en un operativo antidroga en una región costera del país.

El peñero, con tres motores, fue encontrando en "estado de abandono" por los efectivos durante "labores de patrullaje y escudriñamiento" en el estado Sucre (noreste), y cargaba un total de 18 recipientes plásticos, donde estaba almacenado el combustible, indicó el funcionario a través de su cuenta en X.

Este operativo forma parte de la "lucha frontal contra el delito de tráfico de drogas" en el país caribeño, agregó Hernández Lárez en la red social, donde compartió fotografías del bote y el material descrito.

El viernes, autoridades venezolanas informaron del comienzo de una operación militar en dos regiones fronterizas con Colombia, para hacer una limpieza completa de cualquier "elemento del narcotráfico", despliegue que se lleva a cabo al mismo tiempo que se registra un conflicto del lado colombiano entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la zona del Catatumbo.

Noticia al Día