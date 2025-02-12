Banda de extorsionadores venezolanos se encomendaban al "Maldito Cris": Tenían su imagen en un altar improvisado

Autoridades de Perú informaron sobre la desarticulación de una banda criminal conocida como “Delincuentes Extorsionadores Secuestradores Antitren” (DESA), cuyo líder sería un joven venezolano, de 20 años de edad, conocido como “Edward” o “Edu”.

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) informó que el seguimiento de esta organización delictiva permitió la captura de sus integrantes, quienes se dedicaban a la extorsión, informó Panamericana.

Foto del Maldito Cris

Los hampones, se encomendaban al fallecido delincuente venezolano, conocido como “Maldito Cris”. Tenían su imagen en un altar improvisado, con lo que sería la urna de Christopher Joseph Fuentes Gonzales.

La DESA se dedicaban a extorsionar a transportistas en la ciudad de Lima. Diversas imágenes captadas por los organismos encargados de la investigación, revelaron cómo los integrantes cobraban "cupos" a los conductores de autobuses de la empresa "Translicsa".

Algunos se encargaban de amedrentar a los transportistas y para ello, vestían con pasamontañas y utilizaban armas de fuego. Adicionalmente, recurrían a la figura del dictador alemán Adolf Hitler y un antiguo ídolo pagano conocido como “Baphomet”, representado como una figura humana con cabeza de cabra.

La red criminal trabajaba de manera coordinada en distintos sectores, y cada miembro cumplía un rol específico.

El líder de la organización era un joven llamado "Edu" o "Edward", quien actuaba con el apoyo de Anderson Santos Verenzuela, alias "Timmy", de 25 años. Este último se encargaba de cumplir con las amenazas de la banda.

Noticia al Día / Diario 2001