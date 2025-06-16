Bestial choque dejó a un hombre herido en Punto Fijo

A las 9:00 de la mañana de este lunes 16 de junio, ocurrió un bestial choque en la Intercomunal Alí Primera de Punto Fijo, adyacente a la entrada del aeropuerto Josefa Camejo.

El conductor de un vehículo Caprice, se desplazaba por la transitada vialidad con sentido Punto Fijo-Los Taques, cuando impactó contra un poste, quedando malherido en el lugar.

El lesionado, de nombre, Carlos Oliver Sánchez Reyes, de 30 años, fue atendido por algunas personas que se encontraban en la vía y el choque fue notificado a las autoridades de la región, quienes lo trasladaron al Hospital Doctor Rafael Calles Sierra.

Al sitio del suceso acudieron funcionarios de PC, y la GNB, para las actuaciones pertinentes, reseñó el periodista Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram

