Sábado 30 de agosto de 2025
Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Así lo informó en Telegram el comandante general de los Bombetos de Caracas, Pablo Palacios, quien indicó que el operativo conjunto se llevó a cabo en el puente que comunica a Las Adjuntas con La Sosa

Por Ernestina García

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire
Los Bomberos de Caracas y la brigada «Ángeles de la Autopista» realizaron un procedimiento la tarde del pasado viernes 29 de mayo para rescatar a un hombre que cayó al río Guaire a la altura de la parroquia Macarao.

Así lo informó en Telegram el comandante general de los Bombetos de Caracas, Pablo Palacios, quien indicó que el operativo conjunto se llevó a cabo en el puente que comunica a Las Adjuntas con La Sosa, para salvar al hombre de 48 años que cayó desde una altura de tres metros al Guaire.

El reporte de seguridad indica que el sujeto, quien no tenía documentación alguna y sufrió escoriaciones múltiples junto a un traumatismo frontal con herida abierta cerca del ojo, fue salvado del afluente y se le practicaron primeros auxilios para trasladarlo posteriormente al centro de salud, específicamente al Hospital Miguel Pérez Carreño.

A finales de julio, Bomberos en Maracaibo rescataron a un joven de 16 años que había caído en un pozo artesanal de 20 metros de profundidad, el cual está situado en el barrio Corea del sector Pomona en la parroquia Cristo de Aranza.

Los uniformados se trasladaron a la calle 106 con avenida 19 de Maracaibo, donde llevaron unidades especializadas para hacer rescates en espacios confinados y salvarle la vida al adolescente. Estos efectivos usaron un sistema de cuerdas y equipos de detección de gases para protección en aras de hacer una extracción segura de la víctima.

Una vez que lograron sacar al joven del pozo, este fue llevado al Hospital General del Sur de la metrópoli para ser atendido.

Noticia al Día/UR

