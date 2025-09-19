Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Durante la tarde de este viernes 19 de septiembre se produjo un incendio en un local de electrodomésticos en Las Playitas en el casco central de Maracaibo.

El fuego comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando comerciantes de la zona vieron cómo el humo salía del local y alertaron a los bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo acudió al lugar y logró controlar las llamas. Así como también el alcalde de Gian Carlo Di Martino.

No se reportaron heridos, solo daños materiales.

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

Lee también: Reportan incendio en hotel Costa Real en la C2 de Maracaibo

Noticia al Día