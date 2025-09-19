Viernes 19 de septiembre de 2025
Principal

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Durante la tarde de este viernes 19 de septiembre se produjo un incendio en un local de electrodomésticos en Las…

Por María Briceño

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio
Foto: Will Marvl
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la tarde de este viernes 19 de septiembre se produjo un incendio en un local de electrodomésticos en Las Playitas en el casco central de Maracaibo.

El fuego comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando comerciantes de la zona vieron cómo el humo salía del local y alertaron a los bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo acudió al lugar y logró controlar las llamas. Así como también el alcalde de Gian Carlo Di Martino.

No se reportaron heridos, solo daños materiales.

Foto: Will Marval
Foto: Will Marval

Lee también: Reportan incendio en hotel Costa Real en la C2 de Maracaibo

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (26%, 674 Votos)
  • Neguito Borjas (22%, 555 Votos)
  • Astolfo Romero (16%, 406 Votos)
  • Renato Aguirre (14%, 352 Votos)
  • Rafael Rincón González (5%, 128 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 122 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (4%, 98 Votos)
  • Danelo Badell (3%, 69 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 59 Votos)
  • Simón García (2%, 55 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 44 Votos)

Votantes totales: 2.562

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Noticias Relacionadas

Al Dia

YouTube eliminó el canal de Nicolás Maduro

La cuenta era seguida por más de 230.000 personas y el mandatario la usaba casi a diario para transmitir jornadas de trabajo
Al Dia

En vivo los militares: FANB ofrece detalles del ejercicio Caribe Soberano 200

Las autoridades insisten que el despliegue militar estadounidense en el Caribe es una fachada para propiciar "un cambio de régimen".
Sucesos

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Las labores de búsqueda permitieron localizar el cadáver de una mujer, de 61 años de edad, quien quedó atrapada bajos los escombros y cuya identificación aún no ha sido revelada por las autoridades. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se presentó en el lugar del lamentable hecho.

Al Dia

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Equipos de rescate lograron extraer con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Vargas para recibir atención médica

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025