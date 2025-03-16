Boxeador venezolano desaparece en Miami: Sus padres desesperados piden ayuda

Elián Isaac Moreno Rangel, un joven boxeador venezolano, ha sido reportado como desaparecido en la ciudad de Miami (EEUU).

Según sus padres, quienes residen en Caracas, la última comunicación con su hijo ocurrió a través de una llamada telefónica realizada la madrugada del 18 de febrero.

Desde entonces, no han tenido noticias de él, lo que ha generado una profunda preocupación en su familia y en la comunidad venezolana en el extranjero.

Moreno, emigró a Estados Unidos con el sueño de construir una carrera profesional en el boxeo. Su debut como pugilista ocurrió en octubre de 2023, en Puerto Rico, y aunque no logró la victoria en sus primeros combates, continuó persiguiendo su meta en Miami.

Sin embargo, su desaparición ha dejado a sus padres en una situación de angustia, quienes han solicitado ayuda tanto a las autoridades locales como a la comunidad para localizarlo.

«Por misericordia de Dios, pido ayuda para que mi hijo aparezca porque no tenemos los medios, no podemos hacer nada», expresó su madre en una entrevista.

La policía de Miami ya está al tanto del caso y ha iniciado una investigación para determinar el paradero de Moreno.

Noticia al Día / Caraota Digital