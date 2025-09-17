Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Un joven de 25 años fue víctima de una brutal golpiza, en la carrera 7, San Juan de Colón, en Táchira.
La agresión ocurrió hace 12 días, cuando la víctima, identificada como, Jesús Díaz, se encontraba en la referida vía y fue interceptado por cuatro hombres, quienes sin mediar palabras lo golpearon fuertemente.
Díaz, herido de gravedad, agarró su moto, se dirigió hacia su casa y se acostó. "Cuando me quise levantar, no pude, no tenía movilidad en gran parte de mi cuerpo", puntualizó el joven.
Hoy, Jesús permanece en cama, sin poder levantarse ni caminar. Su condición médica requiere una intervención quirúrgica urgente en la columna vertebral, pero mientras su salud se deteriora, aún no hay respuesta ni responsables, según reseñó el medio Notinorte Noticias.
“Ya hoy martes si vino un organismo de La Fría, y estamos esperando respuesta de ellos, en primer momento denunciamos acá en Colón y no hay respuesta" dijo la madre de Díaz.
El joven logró identificar a dos de los agresores, pero hasta el momento ninguno ha sido detenido.
Noticia al Día