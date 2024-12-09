Buscan a abuelo de 84 años desaparecido en Mara Norte

Desde el pasado domingo 8 de diciembre, desapareció Rosendo González.

Este abuelo de 84 años, fue visto por última vez en la urbanización Mara Norte de Maracaibo.

Ante su repentina desaparición, su nieta, Arelis Pocaterra, pidió la ayuda de todas las autoridades competentes para poder encontrarlo.

"Agradecemos todo el apoyo e información al 0424.682.72.10 / 0412.712.44.48, para poder ubicarlo sano y salvo", pidió su nieta a través de Noticia al Día.

Noticia al Día