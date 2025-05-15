Buscan a dos adolescentes de Lagunillas desaparecidos en el Lago de Maracaibo

Este miércoles 14 de mayo, dos jóvenes de 13 y 14 años, fueron reportados como desaparecidos en el Lago de Maracaibo, a la altura del municipio Lagunillas, ubicada en la Costa Oriental del estado Zulia.

La desaparición fue confirmada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Lagunillas, general (B) Robin Matheus, quien informó al medio El Regional del Zulia que un equipo se encuentra buscando activamente a los adolescentes.

Trascendió que los menores de edad se habrían lanzado al agua desde el muro de contención del campo Carabobo, área petrolera ubicada en esa jurisdicción.

Asimismo, se conoció que son estudiantes del Instituto San José

Noticia al Día / El Regional del Zulia