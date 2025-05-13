Buscan a tres pescadores desaparecidos en Aragua

Tres hombres que se dedican a la pesca en alta mar, se encuentran desaparecidos desde el viernes cuando salieron de su zona a realizar las actividades en el litoral aragüeño.

Ante esa situación, se informó extraoficialmente que la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, recibió una alerta sobre una embarcación que presenta un retraso en su retorno, activando de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en la zona costera del estado Aragua.

La embarcación, de nombre «Mi Gran Esfuerzo» y matrícula ADKN-PE-0308, zarpó el pasado viernes 9 de mayo a las 8:00 a.m. desde el sector La Boca, con destino a una zona de pesca de atún mar adentro, ubicada entre Puerto Maya y Puerto Cruz en la jurisdicción de Vargas.

A bordo de la lancha «Mi Gran Esfuerzo» se encontraban tres tripulantes, quienes quedaron identificados como, Divani Acacio, Luis Mijares y Andry Chávez.

Dispositivo de búsqueda



El retorno previsto de la lancha era este sábado 10 de mayo a las 11:00 a.m. La alerta se recibió con posterioridad a la hora estimada de llegada, lo que generó preocupación y la activación de los organismos de seguridad y salvamento marítimo. La embarcación pertenece al Conppa (Consejo Nacional de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras) Virgen del Carmen La Begoña.

Tras la recepción de la alerta, se activó de manera coordinada Protección Civil Aragua, que ya se encuentra desplegando recursos en Ocumare de la Costa. Asimismo, se ha dispuesto un helicóptero para sumarse a las labores de búsqueda y rastreo en la zona marítima donde se presume podría encontrarse la embarcación.

Noticia al Día / El Siglo