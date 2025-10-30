Jueves 30 de octubre de 2025
Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

La información fue ofrecida durante la emisión número 549 del programa “Con el Mazo Dando”, donde Cabello destacó que el hallazgo forma parte de los esfuerzos del Gobierno nacional por desmantelar el tren logístico de grupos narcotraficantes que operan en el país

Por Andrea Guerrero

Foto: VTV
El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó este miércoles sobre la incautación de 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina, materiales presuntamente destinados a la fabricación de sustancias ilícitas. Los insumos fueron detectados camuflados en cargas comerciales durante un operativo de seguridad.

“Lo que más le ha golpeado a ellos es el tren logístico que nosotros le hemos venido desmantelando”, afirmó el vicepresidente, al referirse a las acciones coordinadas entre cuerpos de seguridad e inteligencia.

Cabello reiteró que estos golpes afectan directamente la operatividad de las organizaciones delictivas, al interrumpir el acceso a insumos clave para sus actividades.

“Cuando se les dan esos golpes se quedan sin los elementos para trabajar. El tren logístico se lo hemos destrozado”, agregó.

Las autoridades no precisaron el lugar exacto de la incautación ni los detalles del procedimiento, pero aseguraron que se mantienen activos los operativos de control y fiscalización en puertos, carreteras y zonas fronterizas.

El Gobierno nacional ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, mediante el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, la cooperación internacional y la articulación entre cuerpos policiales, militares y comunitarios.

